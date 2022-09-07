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В Москве застрелили женщину за выгул собаки без намордника

11:50, 07 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
В Москве застрелили женщину за выгул собаки без намордника
11:50, 07 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
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#Москва\n#домашние животные\n#убийство
Фото: unsplash.com
151
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Трагедия произошла в Троицком административном округе столицы.

Москва. Житель Москвы застрелил женщину за выгул собаки без намордника. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РЕН ТВ. 

Сообщается, что инцидент произошёл около 22:00 в понедельник, 5 сентября, в Вороновском Троицкого АО столицы России. По данным источника, женщина вместе с мужем вышли выгуливать собаку. Во время прогулки неизвестный потребовал от семьи надеть на животное намордник, и между ними завязался спор.

В какой-то момент незнакомец достал пистолет и выстрелил из него женщине в голову. От полученных ран она скончалась на месте. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.

11:50, 07 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
151
0
#Москва\n#домашние животные\n#убийство