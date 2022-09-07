В Москве застрелили женщину за выгул собаки без намордника

Москва. Житель Москвы застрелил женщину за выгул собаки без намордника. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РЕН ТВ.

Сообщается, что инцидент произошёл около 22:00 в понедельник, 5 сентября, в Вороновском Троицкого АО столицы России. По данным источника, женщина вместе с мужем вышли выгуливать собаку. Во время прогулки неизвестный потребовал от семьи надеть на животное намордник, и между ними завязался спор.

В какой-то момент незнакомец достал пистолет и выстрелил из него женщине в голову. От полученных ран она скончалась на месте. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.