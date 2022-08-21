В Подмосковье взорвался автомобиль с дочерью философа Александра Дугина

Москва. В Подмосковье вблизи поселка Большие Вяземы взорвался автомобиль Дарьи Дугиной - дочери известного философа, политолога Александра Дугина. Об этом сообщают «Известия».

Трагедия произошла вечером 20 августа. Позднее было подтверждено, что за рулем автомобиля находилась сама Дарья. Она погибла на месте. Ключевая версия, которую сейчас отрабатывают правоохранители - неизвестные заложили в автомобиль самодельное взрывное устройство.

Как пишет RT со ссылкой на ТАСС, девушка обычно ездила на другой машине, а сгоревший джип - Land Cruiser Prado - принадлежит её отцу.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о возможной причастности к подрыву автомобиля «украинских террористов».

Дарье Дугиной было 29 лет, она являлась музыкантом и политическим обозревателем Международного евразийского движения. Журналист Константин Придыбайло заявил, что она была «суперпатриотом России», пишут «Известия».