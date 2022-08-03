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В Новосибирске задержали главу управления Росздравнадзора по региону

10:08, 03 августа, 2022
Евгений Кандаков
В Новосибирске задержали главу управления Росздравнадзора по региону
10:08, 03 августа, 2022
Евгений Кандаков
32
0
#Новосибирск\n#Новосибирская область\n#Росздравнадзор\n#мошенничество\n#обыски\n#задержание
Фото: pixabay.com
32
0

Елену Хрусталеву подозревают в мошенничестве.

Новосибирск. Новосибирская область. Руководителя управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елену Хрусталеву задержали в столице региона. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Причиной называют финансовые нарушения в ведомстве. По версии следствия, под видом оплаты транспортных расходов были присвоены около 150 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Сообщается также, что 2 августа в региональном управлении Росздравнадзора прошли обыски. По данным местных СМИ, у правоохранительных органов есть претензии и к начальнику отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности ведомства Александру Махневу.

Елена Хрусталева возглавила управление Росздравнадзора по Новосибирской области в январе 2017 года. В течение 3 лет перед этим она руководила одним из отделов ведомства.

10:08, 03 августа, 2022
Евгений Кандаков
32
0
#Новосибирск\n#Новосибирская область\n#Росздравнадзор\n#мошенничество\n#обыски\n#задержание