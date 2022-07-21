В Красноярске из отдела полиции украли почти 500 бутылок изъятого алкоголя

Красноярск. Красноярский край. 460 бутылок изъятого алкоголя исчезло из отдела полиции №5 по Красноярску. По данному факту проводит проверку Следственный комитет, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Отмечается, что спиртное хранилось в качестве вещественных доказательств по делам о незаконном производстве и обороте алкогольной продукции. Теперь полицейских обвиняют в ненадлежащем хранении конфиската.

На сайте Главного управления МВД России по Красноярскому краю уточняется, что в хищении алкоголя подозревают одного из вольнонаемных работников отдела полиции. Ему поручили охранять изъятую продукцию, но тот «распорядился ею по своему усмотрению».

«При подтверждении вины работника он будет уволен и понесет наказание в установленном законом порядке», – пообещали в краевом ГУ МВД.