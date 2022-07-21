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В Красноярске из отдела полиции украли почти 500 бутылок изъятого алкоголя

17:19, 21 июля, 2022
Евгений Кандаков
В Красноярске из отдела полиции украли почти 500 бутылок изъятого алкоголя
17:19, 21 июля, 2022
Евгений Кандаков
78
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#полиция\n#Следственный комитет\n#хищение\n#кража\n#конфискация\n#алкоголь
Фото: flickr.com
78
0

В хищении вещдоков подозревают одного из вольнонаемных сотрудников.

Красноярск. Красноярский край. 460 бутылок изъятого алкоголя исчезло из отдела полиции №5 по Красноярску. По данному факту проводит проверку Следственный комитет, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Отмечается, что спиртное хранилось в качестве вещественных доказательств по делам о незаконном производстве и обороте алкогольной продукции. Теперь полицейских обвиняют в ненадлежащем хранении конфиската.

На сайте Главного управления МВД России по Красноярскому краю уточняется, что в хищении алкоголя подозревают одного из вольнонаемных работников отдела полиции. Ему поручили охранять изъятую продукцию, но тот «распорядился ею по своему усмотрению».

«При подтверждении вины работника он будет уволен и понесет наказание в установленном законом порядке», – пообещали в краевом ГУ МВД.

17:19, 21 июля, 2022
Евгений Кандаков
78
0
#полиция\n#Следственный комитет\n#хищение\n#кража\n#конфискация\n#алкоголь