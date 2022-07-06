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В Санкт-Петербурге задержали начальника ГИБДД по городу и области

11:58, 06 июля, 2022
Евгений Кандаков
В Санкт-Петербурге задержали начальника ГИБДД по городу и области
11:58, 06 июля, 2022
Евгений Кандаков
762
0
#Санкт-Петербург\n#Ленинградская область\n#ГИБДД\n#МВД\n#полиция\n#ФСБ\n#спецслужбы\n#задержание
Фото: pixabay.com
762
0

Также под стражу взяли помощника главы МВД России.

Санкт-Петербург. Операцию по выявлению злоупотреблений в рядах высокопоставленных сотрудников полиции провели оперативники ФСБ. В частности, задержан начальник Главного управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов, сообщает телеканал «360 градусов».

Также под стражу взяли помощника главы МВД России Сергея Умнова и помощника заместителя главы главка МВД по Санкт-Петербургу Ивана Абакумова.

По версии следствия, в период с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями. В частности, на средства Фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» они приобретали имущество в целях личного использования.

Обыски по данному делу проводились в Крыму, Москве и Ленинградской области.

11:58, 06 июля, 2022
Евгений Кандаков
762
0
#Санкт-Петербург\n#Ленинградская область\n#ГИБДД\n#МВД\n#полиция\n#ФСБ\n#спецслужбы\n#задержание