В Санкт-Петербурге задержали начальника ГИБДД по городу и области

Санкт-Петербург. Операцию по выявлению злоупотреблений в рядах высокопоставленных сотрудников полиции провели оперативники ФСБ. В частности, задержан начальник Главного управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов, сообщает телеканал «360 градусов».

Также под стражу взяли помощника главы МВД России Сергея Умнова и помощника заместителя главы главка МВД по Санкт-Петербургу Ивана Абакумова.

По версии следствия, в период с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями. В частности, на средства Фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» они приобретали имущество в целях личного использования.

Обыски по данному делу проводились в Крыму, Москве и Ленинградской области.