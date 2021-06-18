Эвакуировать детей из школ и детсадов затопленной дождями Ялты будет Черноморский флот

В городе объявили режим ЧС из-за наводнения.



Ялта. Республика Крым. Доставкой по домам детей из школ и детсадов переживающей наводнение Ялты займутся моряки Черноморского флота (ЧФ). Об этом сообщила в соцсетях глава городской администрации Янина Павленко, пишут «Известия».

Информацию подтвердили в пресс-службе ЧФ. Там пояснили, что к эвакуации привлекут мобильные отряды военнослужащих на автомобильной технике повышенной проходимости по согласованию с местными администрациями. С просьбой об этом к морякам обратилось руководство региона, сообщает «Интерфакс».

Янина Павленко заверила ялтинцев, что ситуация под контролем. Застрявшие из-за потопа в детсадах и школах дети обеспечены питанием и находятся в безопасности, отметила глава администрации Ялты.

Развозить малышей и школьников по домам будут централизовано. От Черноморского флота в город для этого направлены 6 КАМАЗов, уточнила Павленко.

Также градоначальница предупредила о временном отключении водоснабжения и попросила всех жителей запастись водой. По ее словам, из-за вызванного ливнями наводнения в городе введен режим ЧС.

Между тем по данным регионального управления МЧС в Ялте зарегистрировано 87 фактов подтоплений. Пострадали, в частности, 63 частных дома на улицах Кирова, Ломоносова, Боткинской, Вергасова и Московской. Кроме того, подтопило подвалы 24 многоэтажек на улицах Кривошты, Вергасова и Киевской.

В гостинице «Авангард» организован пункт временного размещения, туда эвакуированы 52 жителя, в том числе 9 детей.

Спасатели сообщили также, что из-за подмыва водой опоры системы газоснабжения без голубого топлива осталось 60 зданий, социально значимых объектов среди них нет.

Для ликвидации последствий стихийного бедствия привлечены 690 человек и 87 единиц техники, в том числе аэромобильная группировка Главного управления МЧС по Республике Крым.

Добавим, в ночь на 18 июня в Крыму прошли сильные дожди, днем погода не улучшилась. Как уже сообщалось, особенно пострадала Ялта. Вышла из берегов река Водопадная, затопило улицы и подземные переходы между ними, отмечается сход селевых потоков на автотрассы, остановлено движение общественного транспорта.