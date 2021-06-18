В Крыму из-за дождей затопило улицы Ялты

Ранее от дождей пострадала Керчь.



Ялта. Республика Крым. Вышедшая из берегов после обильных дождей река Водопадная подтопила Ялту. Об этом написала 18 июня на своей странице в Facebook глава администрации города Янина Павленко.

Утром градоначальница вместе с чиновниками объехала пострадавшие от воды улицы. По ее словам, аварийные службы работают над устранением последствий потопа, но проблем очень много. Зафиксированы подтопления подвалов некоторых домов. Павленко призвала жителей и гостей курортного города по возможности не покидать квартиры.

Позднее Павленко отметила, что дождь продолжается, полностью затоплены пешеходные переходы с улицы Московской на Киевскую, частично на овощном рынке и «Спартаке». На Ломоносова (район Крымэнерго) и Кирова из-за разлива реки возникла угроза подтопления жилых домов.

Кроме того, в Алупке селевый поток сошел на проезжую часть, а в санатории «Форос» из-за отключения электричества перестала работать насосная станция, что привело к приостановке водоснабжения поселка. Ведется работа над устранением аварии.

Также власти города предупредили об отмене движения ряда автобусных маршрутов.

В пресс-службе регионального управления МЧС отметили, что сошедшими массами глины и грязи частично перекрыло Южнобережное шоссе в районе поселка Оползневое. Движение осуществляется в реверсивном режиме.

Спасатели информируют о подтоплении 2 частных домов в Алупке. Их жители (7 человек) эвакуированы в безопасное место.

Напомним, ранее принесенные циклоном ливни нанесли ущерб восточной части Крыма. Дождями затопило улицы Керчи. Спасатели перемещались по ним вплавь, кадры попали на видео. Власти региона ввели режим ЧС.

Теперь циклон переместился с востока Крыма на юг, где на острие удара стихии оказалась Ялта.