На Ставрополье возбудили уголовное дело после аварии, в которой погибли 5 детей

Микроавтобус с ребятами ехал из Волгограда в Черкесск.

Ставрополь. Ставропольский край. Уголовное дело возбудили в Ставропольском крае по факту аварии, в которой погибли 5 детей. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Микроавтобус с детьми ехал из Волгограда в Черкесск. Как сообщает пресс-служба главного управления МВД России по региону, один из автомобилей пошел на обгон, но не успел завершить маневр и по касательной столкнулся с встречным грузовиком. В результате резкого торможения фура опрокинулась, после чего произошло столкновение с микроавтобусом, в котором ехали 17 человек, в том числе 14 детей.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК Россиии ("Нарушение правил дорожного движения") и части 3 статьи 238 УК Россиии ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Дело передали следователям Главного следственного управления СК России.