Пять человек отравились угарным газом в Самаре

Погибших среди них нет.

Самара. Пять человек госпитализировали с отравлением угарным газом в Самаре. Как передаёт RT со ссылкой на региональное управление МЧС России, в их числе двое детей.

По данным спасателей, сообщение об отравлении угарным газом пяти человек в доме на улице Гвардейской поступило в 05:55 по местному времени.

«В результате происшествия погибших нет. В самарскую областную клиническую больницу имени Середавина госпитализированы мужчина 1988 года рождения, женщины 1967 и 1994 годов рождения. В самарскую детскую клиническую больницу №1 имени Ивановой госпитализированы мальчики 2019 и 2018 годов рождения. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет», — говорится в сообщение ведомства.