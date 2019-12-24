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После затопления бензовоза в окрестностях Ханты-Мансийска ввели режим ЧС

11:57, 24 декабря, 2019
Евгений Кандаков
После затопления бензовоза в окрестностях Ханты-Мансийска ввели режим ЧС
11:57, 24 декабря, 2019
Евгений Кандаков
152
0
#МЧС\n#экология\n#нефть\n#режим\n#Ханты-Мансийск\n#гибель человека\n#происшествие
Фото: vk.com/mchshmao
152
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Водитель погиб, не исключена утечка содержимого цистерны.

Ханты-Мансийск. Ханты-Мансийский автономный округ. Режим чрезвычайной ситуации введен в Ханты-Мансийском районе ХМАО-Югра. Причина - вероятность попадания нефтепродуктов в реку Иртыш, сообщает агентство Росбалт.

Нефтепродукты перевозил в цистерне большегруз, затонувший 23 декабря на ледовой переправе. Водитель погиб. Режим ЧС введен в районе переправы до особого распоряжения.

По данным управления МЧС по ХМАО, тело водителя бензовоза уже извлекли водолазы. Когда поднимут машину, неизвестно. По предварительной информации, цистерна цела, но не исключена возможность течи из-за аварийной сработки клапана.

Ледовую переправу приняли за несколько дней до инцидента. Она была рассчитана на проезд автомобилей весом до 20 тонн. Причину инцидента уточняют следователи.

11:57, 24 декабря, 2019
Евгений Кандаков
152
0
#МЧС\n#экология\n#нефть\n#режим\n#Ханты-Мансийск\n#гибель человека\n#происшествие

 

 

 


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