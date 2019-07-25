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Первое уголовное дело из-за массовой гибели пчел возбудили в России

12:30, 25 июля, 2019
Анна Торхова
Первое уголовное дело из-за массовой гибели пчел возбудили в России
12:30, 25 июля, 2019
Анна Торхова
519
0
#уголовное дело\n#Орловская область\n#пчелы
Фото: pixabay.com
519
0

На одной из пасек в Орловской области погибли 300 пчелосемей.

Корсаково. Орловская область. Следственный комитет завел первое уголовное дело о массовой гибели пчел. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Орловской области.

14 июня в Корсаковском районе на одной из пасек погибло более 300 пчелосемей. По версии следствия, насекомые погибли из-за нарушения ООО «Отрадаагроинвест» правил, установленных для борьбы с вредителями при обработке посевов. Работники не приняли меры по предупреждению вреда окружающей среде и имуществу местных жителей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 249 УК России («Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений»).

Напомним, проблема гибели пчел коснулась и Удмуртии.

Сусанин / Не мёдом намазано - Статьи

В 20 регионах России на сегодняшний фиксируется массовая гибель пчёл. К сожалению, Удмуртия не стала исключением, и эта напасть коснулась многих пасечников республики. Согласно официальным данным, на сегодняшний день зарегистрировано 82 обращения по факту смерти пчелосемей из 8 районов Удмуртии: Алнашского, Балезинского, Вавожского, Воткинского, Кизнерского, Малопургинского, Увинского и Шарканского.

12:30, 25 июля, 2019
Анна Торхова
519
0
#уголовное дело\n#Орловская область\n#пчелы

 

 

 


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