Первое уголовное дело из-за массовой гибели пчел возбудили в России

На одной из пасек в Орловской области погибли 300 пчелосемей.

Корсаково. Орловская область. Следственный комитет завел первое уголовное дело о массовой гибели пчел. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Орловской области.

14 июня в Корсаковском районе на одной из пасек погибло более 300 пчелосемей. По версии следствия, насекомые погибли из-за нарушения ООО «Отрадаагроинвест» правил, установленных для борьбы с вредителями при обработке посевов. Работники не приняли меры по предупреждению вреда окружающей среде и имуществу местных жителей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 249 УК России («Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений»).

Напомним, проблема гибели пчел коснулась и Удмуртии.