Уголовное дело футболистов Кокорина и Мамаева передали в суд

Главное следственное управление завершило предварительное следствие.

Москва. Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева направили с суд для рассмотрения. Как пишет RT, главное следственное управление завершило предварительное следствие.

Напомним, что Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева арестовали 11 октября 2018 года за избиение главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

5 декабря 2018 года срок содержания футболистов под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года, а затем ещё на два месяца — до 8 апреля.