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Уголовное дело футболистов Кокорина и Мамаева передали в суд

13:14, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
13:14, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
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#футбол\n#Москва\n#уголовное дело\n#происшествие\n#суд.\n#Кокорин
Фото: sportsdaily.ru
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Главное следственное управление завершило предварительное следствие.

Москва. Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева направили с суд для рассмотрения. Как пишет RT, главное следственное управление завершило предварительное следствие.

Напомним, что Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева арестовали 11 октября 2018 года за избиение главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

5 декабря 2018 года срок содержания футболистов под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года, а затем ещё на два месяца — до 8 апреля.

13:14, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
147
0
#футбол\n#Москва\n#уголовное дело\n#происшествие\n#суд.\n#Кокорин

 

 

 


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