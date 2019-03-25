play
pause
  • $ 63.77 ↑
  • € 72.59 ↓

В Польше задержали бывшего совладельца торгового центра «Зимняя вишня»

11:13, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
11:13, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
28
0
#новости\n#арест\n#уголовное дело\n#Польша\n#Кемерово\n#происшествие\n#пожар
Фото: sledcom.ru
28
0

В данный момент прорабатывается вопрос его экстрадиции.

Польша. Бывшего совладельца торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, бизнесмена Вячеслава Вишневского задержали в Польше. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, сейчас решается вопрос его экстрадиции.

По словам представителя ведомства Светланы Петренко, в ходе следствия выявлено множество нарушений при строительстве здания ТЦ и пренебрежение правилами пожарной безопасности.

Потерпевшие по уголовному делу о пожаре подготовили иски о возмещении вреда на общую сумму 2 млрд рублей.

Напомним, что 25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, который унес жизни 60 человек.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Судденок, охранник Антюшин.

Кроме того, по делу проходят бывшая глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова и ее сын Эдуард Комков, замглавы управления стройнадзора по Кемеровской области Светлана Шенгерей.

11:13, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
28
0
#новости\n#арест\n#уголовное дело\n#Польша\n#Кемерово\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Выпускаемую в Ижевске «Ладу Весту» оснастят японским мотором

13:00, 20 марта, 2019
5622

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

5005
16:25, 22 марта, 2019

В Ижевске на улице Удмуртской загорелся автобус

4554
09:17, 20 марта, 2019

В Удмуртии дальнобойщик случайно убил своего напарника и сбросил его тело в реку

3657
17:28, 19 марта, 2019

Кофейню «Coffee Like» закрыли в Ижевске из-за отсутствия канализации

2850
11:30, 19 марта, 2019

Брянские таможенники нашли тайник с золотом и редкими орденами в поезде

17:14, 22 марта, 2019
3192

Ударила палкой соперницу: российскую лыжницу дисквалифицировали после гонки

2735
10:43, 23 марта, 2019

Руководство пермской школы, отстранившее учениц из-за отказа от пробы Манту, подало заявление на родителей

2293
09:53, 20 марта, 2019

Путешественник Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане на весельной лодке

1291
14:10, 24 марта, 2019

8 тонн рыбных голов рассыпали около правительства Камчатского края

1141
20:10, 23 марта, 2019

Стало известно содержимое черных ящиков рухнувшего в Индонезии Boeing

16:30, 20 марта, 2019
4000

Двоих россиян застрелили на Бали при ограблении пункта обмена валют

2109
14:11, 20 марта, 2019

Слепой пёс и его маленький поводырь покорили интернет

2094
20:20, 23 марта, 2019

В Казахстане переименовали Астану в Нурсултан

1325
14:43, 20 марта, 2019

Президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку

842
17:13, 19 марта, 2019

Мультимедиа

Подписание контракта между Удмуртией и Китаем по экспорту молока

22 марта, 2019

Удмуртия в минуту: главные новости недели

22 марта, 2019

Открытие выставки Сергея Орлова в автосалоне Мерседес

22 марта, 2019