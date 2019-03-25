В Польше задержали бывшего совладельца торгового центра «Зимняя вишня»

В данный момент прорабатывается вопрос его экстрадиции.

Польша. Бывшего совладельца торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, бизнесмена Вячеслава Вишневского задержали в Польше. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, сейчас решается вопрос его экстрадиции.

По словам представителя ведомства Светланы Петренко, в ходе следствия выявлено множество нарушений при строительстве здания ТЦ и пренебрежение правилами пожарной безопасности.

Потерпевшие по уголовному делу о пожаре подготовили иски о возмещении вреда на общую сумму 2 млрд рублей.

Напомним, что 25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, который унес жизни 60 человек.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Судденок, охранник Антюшин.

Кроме того, по делу проходят бывшая глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова и ее сын Эдуард Комков, замглавы управления стройнадзора по Кемеровской области Светлана Шенгерей.