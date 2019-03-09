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Два вулкана на Камчатке выбросили огромные столбы пепла

16:55, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
16:55, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#МЧС\n#экология\n#Камчатка\n#вулкан
Фото: wikimedia.org
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Им присвоены «оранжевый» и «красный» коды авиационной опасности.

Камчатский край. Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до трех километров над уровнем моря. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщил «Взгляд» в субботу, 9 марта.

Как сообщила группа наблюдателей за вулканической активностью KVERT и геофизической службы РАН, в пятницу днём «произошел пепловый выброс на вулкане Карымском в Елизовском муниципальном районе», при этом «высота пеплового выброса составила до 3 тыс. метров».

Отмечается, что пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на 31 километр в сторону Кроноцкого залива. Населенных пунктов на его пути нет.

Вулкану присвоили «оранжевый» код авиационной опасности, который означает, что в любое время возможны пепловые выбросы на высоту в четыре-шесть километров, которые могут повлиять на полеты авиации.

Об опасности оповестили все туристические компании; туристам рекомендовано не выходить на маршруты на вулкане.

Карымский вулкан расположен на востоке Камчатки, в 115 километрах от Петропавловска. Высота вулкана составляет 1486 метров.

Позже пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщила, что вечером того же дня на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс, высота которого составила до 10 км. Высота самого вулкана 3283 метра. Здесь был присвоен «красный» код авиационной опасности.

Кроме того, Курильское озеро в Южно-Камчатском федеральном заказнике сковало льдом. Последний раз водоём замерзал в 2016 году.

16:55, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
113
0
#МЧС\n#экология\n#Камчатка\n#вулкан

 

 

 


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