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Белых медведей на Новой земле вывезут за пределы поселений

15:56, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
15:56, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
121
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#безопасность\n#экология\n#Архангельск\n#происшествие\n#медведи
Фото: Wikimedia Commons
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Ранее из-за нашествия животных был объявлен режим ЧС.

Новая земля. Архангельская область. Белых медведей на Новой земле вывезут за пределы поселений. Как сообщает RT со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал глава администрации Новой Земли Жиганша Мусин.

Ранее на архипелаге Новая Земля в Архангельской области объявили режим ЧС из-за нашествия белых медведей. После этого в регион направили оперативную группу, назначенную Росприроднадзором. В неё входят четыре специалиста, имеющие опыт работы с белыми медведями.

«Когда приедут специалисты, будем усыплять и отвозить на нашей технике медведей за пределы населённых пунктов», — заявил Мусин.

Отстреливать полярных хищников не будут, чтобы сохранить их популяцию.

15:56, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
121
0
#безопасность\n#экология\n#Архангельск\n#происшествие\n#медведи

 

 

 


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