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Захватившего рейс Сургут-Москва пассажира задержали в Ханты-Мансийске

16:08, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
16:08, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
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#Москва\n#захват\n#Сургут\n#задержание\n#самолет
Фото: pxhere.com
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Ранее мужчина был судим.

Ханты-Мансийск. ХМАО. Пассажира с рейса Сургут-Москва задержали в Ханты-Мансийске. Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что мужчина требовал направить самолет в Афганистан, пишут «Известия».

Из-за внештатной ситуации пилот компании «Аэрофлот» развернул самолет с 69 пассажирами и 7 членами экипажа экстренно сел в Ханты-Мансийске. У задержанного Павла Ш. не нашли оружия.

В здание аэропорта не впускают журналистов. На месте дежурят 10 экипажей полиции.

Как пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости, 41-летний захватчик был пьян. Экипаж убедил его, что лайнеру необходимо приземлиться в Ханты-Мансийске для дозаправки.

Ранее сообщалось, что мужчина мог быть психически не здоров.

По данным РЕН-ТВ, ранее Павла Ш. судили за разбой, кражи и продажу наркотиков. Кроме того, его привлекали за неуплату алиментов, мелкое хулиганство и другие административные нарушения.

16:08, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
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#Москва\n#захват\n#Сургут\n#задержание\n#самолет

 

 

 


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