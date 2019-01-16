play
pause
  • $ 67.08 ↓
  • € 76.95 ↓

В России возбудили два дела по фактам нападения на сотрудников посольства в Киеве

17:40, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
17:40, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
70
0
#Следственный комитет\n#Украина\n#Киев\n#посольство\n#Россия.\n#Следственный комитет России
Фото: Пресс-служба СКР
70
0

Машину одного из них сожгли в ноябре 2018 года.

Москва. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту нападения на сотрудников российского посольства в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба органа.

Первый инцидент произошел с автомобилем сотрудника дипмиссии в Киеве 26 ноября 2018 года. Неизвестные облили автомобиль посольства легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Второй случай датируется маем прошлого года. Также в Киеве на улице Братской группа злоумышленников напала на директора российского центра науки и культуры Константина Воробьева – советника посольства России на Украине.

Неизвестные плеснули в лицо мужчины трудносмываемую жидкость, а также угрожали и требовали покинуть страну.

По первому факту правоохранители возбудили дело о нападении на транспортное средство лица, пользующегося международной защитой, во втором случае – о нападении на лицо, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Долгий строк принятия решений в СКР объяснили необходимостью «получения значимой для следствия информации и сбора дополнительных сведений».

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих нападений и лиц, к ним причастных», - говорится в сообщении.

17:40, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
70
0
#Следственный комитет\n#Украина\n#Киев\n#посольство\n#Россия.\n#Следственный комитет России

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В одной простынке: в Удмуртии отец передал матери полуторагодовалого сына без одежды

12:35, 10 января, 2019
4444

Первое открытое заседание по делу Александра Соловьева прошло в Удмуртии

4008
14:55, 09 января, 2019

В Ижевске появилась улица имени актера Юрия Богатырева

2578
16:30, 11 января, 2019

Непотопляемый: плавучий остров в Ижевске вновь решили убрать с акватории пруда

2522
12:10, 11 января, 2019

Пассажирский автобус из Удмуртии попал в серьезное ДТП в Прикамье

2121
09:00, 11 января, 2019

Родившегося у матери в коме малыша отправят в Москву

13:25, 09 января, 2019
2617

В Совфеде прокомментировали рост зарплат бюджетников в 2019 году

2239
17:50, 09 января, 2019

Чайка попросил Медведева в разы поднять зарплату прокурорам

1941
16:06, 11 января, 2019

В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

1857
12:16, 12 января, 2019

В Уфе артистов шапито задержали на глазах зрителей во время представления

1285
16:35, 10 января, 2019

Британские врачи назвали главные симптомы рака

12:34, 12 января, 2019
6312

Похитители жены норвежского миллионера потребовали выкуп в 10,3 млн долларов криптовалютой

1325
16:48, 09 января, 2019

Работники украинского военкомата похитили крымского футболиста и отправили на медкомиссию

1136
13:40, 10 января, 2019

Появилось видео дрейфующего горящего судна с тысячами автомобилей на борту

1049
12:36, 09 января, 2019

Обвиняемый в убийстве казахского олимпийского чемпиона попросил прощения у его родственников

988
18:30, 11 января, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: ФАС против правительства и новое дело Людмилы Гуляшиновой

Удмуртия в минуту: довольные жители Ижевска и вся правда о насвае

15 января, 2019

Задержание преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия

15 января, 2019