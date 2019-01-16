В России возбудили два дела по фактам нападения на сотрудников посольства в Киеве

Машину одного из них сожгли в ноябре 2018 года.





Москва. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту нападения на сотрудников российского посольства в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба органа.

Первый инцидент произошел с автомобилем сотрудника дипмиссии в Киеве 26 ноября 2018 года. Неизвестные облили автомобиль посольства легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Второй случай датируется маем прошлого года. Также в Киеве на улице Братской группа злоумышленников напала на директора российского центра науки и культуры Константина Воробьева – советника посольства России на Украине.

Неизвестные плеснули в лицо мужчины трудносмываемую жидкость, а также угрожали и требовали покинуть страну.

По первому факту правоохранители возбудили дело о нападении на транспортное средство лица, пользующегося международной защитой, во втором случае – о нападении на лицо, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Долгий строк принятия решений в СКР объяснили необходимостью «получения значимой для следствия информации и сбора дополнительных сведений».

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих нападений и лиц, к ним причастных», - говорится в сообщении.