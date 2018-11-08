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В Воронеже завели уголовное дело после ампутации хирургами не той ноги у пенсионерки

16:10, 08 ноября, 2018
Дарья Снидкова
16:10, 08 ноября, 2018
Дарья Снидкова
128
0
#Следственный комитет\n#Воронеж\n#хирургия\n#врачебная ошибка
Фото: pxhere.com
128
0

Женщина лишилась не правой, а левой конечности.

Воронеж. Воронежская область. В Воронеже хирурги по ошибке ампутировали не правую, а левую ногу пенсионерки. Как сообщила пресс-служба СКР, сотрудники полиции возбудили дело по признакам преступления «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

86-летню женщину экстренно госпитализировали в городскую клиническую больницу №3. После завершения операции сын пенсионерки обнаружил, что мать лишилась не той конечности: левую ногу отрезали до середины бедра.

Мужчина обратился в органы.

Дальнейшим расследованием займется Следственный комитет.

 

 

16:10, 08 ноября, 2018
Дарья Снидкова
128
0
#Следственный комитет\n#Воронеж\n#хирургия\n#врачебная ошибка

 

 

 


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