В Воронеже завели уголовное дело после ампутации хирургами не той ноги у пенсионерки

Женщина лишилась не правой, а левой конечности.

Воронеж. Воронежская область. В Воронеже хирурги по ошибке ампутировали не правую, а левую ногу пенсионерки. Как сообщила пресс-служба СКР, сотрудники полиции возбудили дело по признакам преступления «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

86-летню женщину экстренно госпитализировали в городскую клиническую больницу №3. После завершения операции сын пенсионерки обнаружил, что мать лишилась не той конечности: левую ногу отрезали до середины бедра.

Мужчина обратился в органы.

Дальнейшим расследованием займется Следственный комитет.