Животное застрелили.
Камчатка. На Камчатке медведь разрыл могилы на кладбище недалеко от города Елизово. Охотоведам пришлось застрелить животное, сообщают «Известия».
Захоронения были неглубокими, поэтому хищнику удалось их разрыть. Отмечается, если бы подрядчики изначально выкопали могилы по правилам, медведь бы не добрался до гробов.
Власти сообщают, что недалеко от кладбища замечены еще два медведя, за которыми установят наблюдение.
На Камчатке медведи раскапывают могилы на кладбище
На Камчатке медведи раскопали несколько могил на городском кладбище. Охотоведы отстрелили одного хищника. Власти обещают заставить похоронные агентсва восстановить захоронения. В социальных сетях накануне появилась видеозапись разрытых могил на кладбище, расположенном в восьми километрах от города Елизово по трассе в сторону Паратунской курортной зоны. В некоторых раскопанных захоронениях видны человеческие останки.