Животное застрелили.

Камчатка. На Камчатке медведь разрыл могилы на кладбище недалеко от города Елизово. Охотоведам пришлось застрелить животное, сообщают «Известия».

Захоронения были неглубокими, поэтому хищнику удалось их разрыть. Отмечается, если бы подрядчики изначально выкопали могилы по правилам, медведь бы не добрался до гробов.

Власти сообщают, что недалеко от кладбища замечены еще два медведя, за которыми установят наблюдение.