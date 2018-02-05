При обыске у врио премьера Дагестана нашли золотой пистолет

Также чиновник хранил пистолеты ПМ, «Беретта» и автоматы Калашникова.

Махачкала. Дагестан. Обыски, проведенные у высокопоставленных чиновников в Дагестане, привели к неожиданным находкам. Как пишет russian.rt.com со ссылкой на Следственный комитет, у врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова были изъяты золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта, ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы.

Напомним, в понедельник, 5 февраля, стало известно об обысках, которые у членов правительства кавказской республики проводят силовики. Причиной в Следственном комитете назвали хищения денежных средств, выделенных из регионального бюджета на социальные программы.

В присвоении денег подозревают врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова. Все они задержаны, возбуждены уголовные дела.