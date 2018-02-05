В Дагестане силовики начали допрос врио председателя правительства Абдусамада Гамидова

Кроме того, в доме чиновника проходят обыски.

Махачкала. В столице Дагестана сотрудники ФСБ начали допрос временного исполняющего обязанности председателя правительства региона Абдусамада Гамидова. Кроме того, в доме чиновника проходят обыски.

Эту информацию "Интерфаксу" сообщил источник, близкий к ситуации. По его словам, обыски также проходят в доме и рабочем кабинете врио вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева.

Пока официальных комментариев со стороны ведомства не поступало. В связи с этим причина обысков пока не известна.

В свою очередь ряд изданий сообщает, что действия спецслужб могут быть связаны с проверкой, которая проходит в регионе. Ранее в Дагестан приехала комиссия Генпрокуратуры, которая намерена проверить, как в регионе соблюдаются законы. В частности, местных чиновников подозревают в коррупции, получении взяток и злоупотреблением своими служебными обязанностями.