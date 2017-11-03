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      Бывшего замдиректора ФСИН задержали за получение «откатов» со строителей СИЗО

      10:26, 03 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      10:26, 03 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      403
      0
      #строительство\n#коррупция\n#ФСИН\n#Санкт-Петербург\n#откаты\n#СИЗО\n#взятка\n#тюрьма
      Фото: pixabay.com
      403
      0

      Чиновника подозревают в присвоении 110 млн рублей.  

      Санкт-Петербург. Один из руководителей Федеральной службы исполнения наказаний России вымогал деньги у подрядчиков, возводивших следственный изолятор. В данном преступлении может быть виновен бывший заместитель директора ФСИН РФ Николай Баринов – сообщается на официальном сайте Следственного комитета России. 

      Недавно экс-чиновник был задержан в Санкт-Петербурге. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». 

      Подозреваемый курировал строительство крупнейшего в Европе следственного изолятора «Кресты-2» на 4 тысячи мест в Колпинском районе Санкт-Петербурга. По версии следствия, в 2007 году Баринов потребовал у руководителя двух строительных компаний, занятых на объекте, деньги за подписание документов о выполненных работах. Свои «услуги» он оценил в 12 процентов от каждого перечисления денежных средств. В течение 6 лет он получил таким образом не менее 110 миллионов рублей, считают следователи. 

      Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного и предъявлении ему обвинения.

      10:26, 03 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      403
      0
      #строительство\n#коррупция\n#ФСИН\n#Санкт-Петербург\n#откаты\n#СИЗО\n#взятка\n#тюрьма

       

       

       

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