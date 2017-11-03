Бывшего замдиректора ФСИН задержали за получение «откатов» со строителей СИЗО

Чиновника подозревают в присвоении 110 млн рублей.

Санкт-Петербург. Один из руководителей Федеральной службы исполнения наказаний России вымогал деньги у подрядчиков, возводивших следственный изолятор. В данном преступлении может быть виновен бывший заместитель директора ФСИН РФ Николай Баринов – сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

Недавно экс-чиновник был задержан в Санкт-Петербурге. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

Подозреваемый курировал строительство крупнейшего в Европе следственного изолятора «Кресты-2» на 4 тысячи мест в Колпинском районе Санкт-Петербурга. По версии следствия, в 2007 году Баринов потребовал у руководителя двух строительных компаний, занятых на объекте, деньги за подписание документов о выполненных работах. Свои «услуги» он оценил в 12 процентов от каждого перечисления денежных средств. В течение 6 лет он получил таким образом не менее 110 миллионов рублей, считают следователи.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного и предъявлении ему обвинения.