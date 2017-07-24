Коллекторов, беспокоивших петербурженку в выходные, оштрафовали на 50 тысяч рублей

Должница предоставила судебным приставам распечатку сообщения, отправленного на ее номер.

Санкт-Петербург. Несколько коллекторских агентств Северной столицы попали под санкции нового закона, ограничивающего деятельность по взысканию неплатежей. Как сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, одна из таких организаций, ООО «Константа», заплатит 50 тысяч рублей за звонки должнику в неположенное время.

Решение о наказании вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На назойливых коллекторов судебным приставам пожаловалась жительница Северной столицы. К заявлению женщина приложила детализацию входящих звонков.

Из документа следовало, что взыскатели долгов направили на ее номер голосовое сообщение в выходной день. Это запрещено вступившим в действие с 1 января текущего года новым федеральным законом, защищающим права должников.

В целом с начала года на коллекторов судебным приставам пожаловались больше 1200 жителей Санкт-Петербурга. Составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. Судом рассмотрены 22 дела, по которым вынесены решения в виде штрафов.