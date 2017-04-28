Деревня из 86 домов сгорела в Иркутской области

В регионе введен режим ЧС.

Иркутская область. 86 домов деревни Бубновка Киренского района в Иркутской области сгорели. В ней проживали 435 человек, сообщается на официальном сайте правительства Иркутской области.

Пострадавших в результате масштабного пожара нет.

По версии следствия, возгорание произошло на территории нежилого сектора и «из-за сильного ветра огонь распространился на весь поселок».

«Сегодня будет подписан указ Губернатора о введении режима ЧС на территории всей Иркутской области. Будет задействован резервный фонд главы региона. Дано поручение мэрам территорий, чтобы все люди, которые потеряли жилье, не остались без внимания, были бы на сегодняшний момент расселены во временное жилье. А впоследствии, безусловно, им будет выделена компенсация», – сообщил Председатель Правительства Иркутской области Александр Битаров.