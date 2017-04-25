Уличный холодильник насмерть придавил ребенка в Краснодарском крае

Следователи проводят проверку.

Хадыженск. Краснодарский край. На малолетнего ребенка упал уличный холодильник возле торгового ларька в Апшеронском районе в Хадыженске. Мальчик скончался на месте, получив травму, несовместимую с жизнью, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Сообщение о трагедии поступило в понедельник, 24 апреля. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все детали происшествия.