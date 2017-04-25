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      Уличный холодильник насмерть придавил ребенка в Краснодарском крае

      14:21, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:21, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      211
      0
      #Краснодарский край\n#смерть\n#Кубань\n#ребенок
      Фото: twitter.com/lifenews_ru
      211
      0

      Следователи проводят проверку.

      Хадыженск. Краснодарский край. На малолетнего ребенка упал уличный холодильник возле торгового ларька в Апшеронском районе в Хадыженске. Мальчик скончался на месте, получив травму, несовместимую с жизнью, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

      Сообщение о трагедии поступило в понедельник, 24 апреля. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все детали происшествия.

      14:21, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      211
      0
      #Краснодарский край\n#смерть\n#Кубань\n#ребенок
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