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      Ученик, взорвавший гранату в дагестанской школе, нашел ее на улице

      18:56, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:56, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      108
      0
      #Дагестан\n#школа\n#школьники\n#происшествие\n#погибший школьник
      Фото: en.wikipedia.org
      108
      0

      С подростком работают психологи.

      Дагестан. Школьник, устроивший взрыв в компьютерном классе в Дагестане, рассказал, откуда у него появилась граната. По его словам, подросток нашел ее на улице, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан.

      Мальчики играли с гранатой, а затем кинули ее в компьютерный зал, пишет «Лайф».

      По данным следствия, пострадало 10 человек, один погиб. Количество раненых уточняется. С мальчиком, принесшим гранату в школу, работают психологи.

      По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

      Взрыв в дагестанской школе в селении Агвали Цумандинского района произошел сегодня днем

      18:56, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      108
      0
      #Дагестан\n#школа\n#школьники\n#происшествие\n#погибший школьник
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