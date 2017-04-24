Ученик, взорвавший гранату в дагестанской школе, нашел ее на улице

С подростком работают психологи.

Дагестан. Школьник, устроивший взрыв в компьютерном классе в Дагестане, рассказал, откуда у него появилась граната. По его словам, подросток нашел ее на улице, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан.

Мальчики играли с гранатой, а затем кинули ее в компьютерный зал, пишет «Лайф».

По данным следствия, пострадало 10 человек, один погиб. Количество раненых уточняется. С мальчиком, принесшим гранату в школу, работают психологи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Взрыв в дагестанской школе в селении Агвали Цумандинского района произошел сегодня днем.