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      В Санкт-Петербурге сенатор Вадим Тюльпанов поскользнулся и умер

      09:56, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      09:56, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      336
      0
      #Санкт-Петербург\n#смерть\n#сенатор
      Фото: twitter.com/Ruposters
      336
      0

      Бывший глава заксобрания Петербурга ударился головой в оздоровительном центре.

      Санкт-Петербург. Сенатор от Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов погиб в результате несчастного случая в оздоровительном центре. Днем 4 апреля он упал и получил перелом черепа, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по городу.

      Скорая, прибывшая на место происшествия в Кировский район, констатировала смерть сенатора.

      Следователи-криминалисты и специалисты в области судебной медицины выясняют все детали случившегося и устанавливают причины смерти.

      Процессуальное решение примут по результатам доследственной проверки.

      «Вадим Альбертович Тюльпанов был не только известным политиком, но и ярким, неординарным человеком, который немало сделал для родного Санкт-Петербурга и для всей страны. Возглавляя законодательное собрание города, а затем работая в Совете Федерации и в высшем совете партии «Единая Россия», он внес целый ряд законопроектов, улучшающих жизнь людей», — цитирует «Газета.Ру» слова премьер-министра России Дмитрия Медведева.

      Вадим Тюльпанов родился в 1964 году. С 2003 по 2011 годы он возглавлял Законодательное собрание Санкт-Петербурга. В 2011 году он стал членом Совета Федерации.

      09:56, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      336
      0
      #Санкт-Петербург\n#смерть\n#сенатор
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