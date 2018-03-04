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В Санкт-Петербурге госпитализировали Бориса Гребенщикова

20:00, 04 марта, 2018
Анна Торхова
20:00, 04 марта, 2018
Анна Торхова
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#здоровье\n#музыка\n#Санкт-Петербург\n#музыканты\n#реанимация
Фото: https://vk.com/bg_citation
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Лидер группы «Аквариум» попал в реанимацию.

Санкт-Петербург. Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков находится в реанимации в Санкт-Петербурге. Одной из возможных причин госпитализации музыканта стали проблемы с сердцем, которые возникли после шунтирования, пишет НТВ со ссылкой на местные СМИ.

В то же время, друг Гребенщикова Виктор Тихомиров рассказал, что у музыканта воспаление легких.

Директор группы «Аквариум» Максим Ландэ на вопросы журналистов призвал «помолиться о здравии, свечку пойти поставить».

20:00, 04 марта, 2018
Анна Торхова
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#здоровье\n#музыка\n#Санкт-Петербург\n#музыканты\n#реанимация

 

 

 

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