В Санкт-Петербурге госпитализировали Бориса Гребенщикова

Лидер группы «Аквариум» попал в реанимацию.

Санкт-Петербург. Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков находится в реанимации в Санкт-Петербурге. Одной из возможных причин госпитализации музыканта стали проблемы с сердцем, которые возникли после шунтирования, пишет НТВ со ссылкой на местные СМИ.

В то же время, друг Гребенщикова Виктор Тихомиров рассказал, что у музыканта воспаление легких.

Директор группы «Аквариум» Максим Ландэ на вопросы журналистов призвал «помолиться о здравии, свечку пойти поставить».