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Возле школ и детсадов Ижевска обнаружено 80 опасных участков дорог

17:22, 16 августа, 2020
Евгений Кандаков
Возле школ и детсадов Ижевска обнаружено 80 опасных участков дорог
17:22, 16 августа, 2020
Евгений Кандаков
225
0
#образование\n#проверки\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#безопасность детей\n#детские сады\n#школы
Фото: ижевск.18.мвд.рф
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Сотрудники ГИБДД обследовали 70% образовательных учреждений города.

Ижевск. Удмуртия. Масштабную проверку улично-дорожной сети на предмет безопасности для детей проводит Госавтоинспекция вблизи образовательных учреждений Ижевска. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по городу.

В преддверии начала учебного года полицейские обращают внимание на наличие дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Дети», их видимость для пешеходов и водителей. Также под контролем - наличие «зебр» и ограждений на перекрестках дорог, отделяющих тротуар от проезжей части.

Госавтоинспекторы обследовали уже свыше 70% образовательных учреждений. Нарушений выявлено почти 80. Составлены акты и предписания руководителям ответственных организаций. В ближайшее время нарушения будут устранены.

Ижевчан просят не быть равнодушными к жизни и здоровью своих детей. При выявлении потенциально опасных участков дорог вблизи школ и детских садов необходимо звонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700, 415-701.

17:22, 16 августа, 2020
Евгений Кандаков
225
0
#образование\n#проверки\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#безопасность детей\n#детские сады\n#школы

 

 

 


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