Возле школ и детсадов Ижевска обнаружено 80 опасных участков дорог

Сотрудники ГИБДД обследовали 70% образовательных учреждений города.



Ижевск. Удмуртия. Масштабную проверку улично-дорожной сети на предмет безопасности для детей проводит Госавтоинспекция вблизи образовательных учреждений Ижевска. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по городу.

В преддверии начала учебного года полицейские обращают внимание на наличие дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Дети», их видимость для пешеходов и водителей. Также под контролем - наличие «зебр» и ограждений на перекрестках дорог, отделяющих тротуар от проезжей части.

Госавтоинспекторы обследовали уже свыше 70% образовательных учреждений. Нарушений выявлено почти 80. Составлены акты и предписания руководителям ответственных организаций. В ближайшее время нарушения будут устранены.

Ижевчан просят не быть равнодушными к жизни и здоровью своих детей. При выявлении потенциально опасных участков дорог вблизи школ и детских садов необходимо звонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700, 415-701.