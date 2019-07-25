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Каменные саркофаги домонгольского времени нашли в Великом Новгороде

18:05, 25 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Каменные саркофаги домонгольского времени нашли в Великом Новгороде
18:05, 25 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
559
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#наука\n#история\n#Великий Новгород\n#археология
Фото: archaeolog.ru
559
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Расположены они у стен Георгиевского собора Юрьева монастыря.

Великий Новгород. Экспедиция Института археологии РАН во время раскопок в Юрьевом монастыре впервые обнаружила шесть каменных саркофагов. Информацию об этом разместили на сайте института в четверг, 25 июля.

В саркофагах XII - XIII веков были похоронены представители боярской верхушки Новгорода. Такие саркофаги выполняли функцию семейной усыпальницы и не встречаются нигде, кроме нескольких столиц княжеств домонгольского периода: Киева, Чернигова, Переяславля Южного и Новгорода.

«Это необычное, редкое погребальное сооружение, и его уникальность не только в том, что каменные сборные саркофаги очень редко встречаются… но целая серия саркофагов, принадлежащая элите средневекового Новгорода — это, безусловно, редкость», — отметил главный научный сотрудник Отдела средневековой археологии Института археологии РАН, начальник Новгородского архитектурно-археологического отряда Владимир Седов.


Саркофаги обнаружили у стен Георгиевского собора, который построили в 1119 году. Здание относится к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. Саркофаги были поставлены в три ряда, причём каменные крышки центрального ряда находились непосредственно перед входом в церковь и были вкопаны на одинаковом расстоянии друг от друга, но на разной глубине, образуя ступени лестницы. По ним, как по лестнице, можно было войти в двери храма.

По данным первичного антропологического обследования, здесь были похоронены мужчины и женщины в возрасте около 50 лет и старше. Владимир Седов отметил, что погребение в саркофагах, расположенных у входа в храм и под полом церкви, соответствует христианском погребальному обряду. В саркофаги, в отличие от языческих захоронений, не помещали вещи, сопровождающие в загробный мир, а сами могилы находятся как можно ближе к церкви: «Известно, что о таком погребении просили, чтобы быть вместе с общиной, с теми, кто идет на молитву: это попытка символически соединиться перед Страшным судом с паствой».

18:05, 25 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
559
0
#наука\n#история\n#Великий Новгород\n#археология

 

 

 


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