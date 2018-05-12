В Санкт-Петербурге празднуют День эрмитажного кота

В честь такого события экскурсантов пустят в подвалы бывшего Зимнего дворца.

Санкт-Петербург. В городе на Неве сегодня чествуют хвостатых жителей Эрмитажа. В бывшем Зимнем дворце обитают десятки котов и кошек, и музейные работники посвятили своим любимцам специальный праздник, пишут «Известия».

Открытие состоялось в полдень в Большом дворе здания. В программе праздника - подведение итогов международного творческого конкурса, посвященного виновникам торжества, открытие еще одного конкурса «Мой эрмитажный кот» и работа площадок «Художественная мастерская».

Также посетители смогут впервые ознакомиться с выставкой фарфоровых фигурок из собрания отдела истории русской культуры Эрмитажа. Кроме того, перед экскурсантами откроются двери подвалов Зимнего дворца, где в большинстве своем живут и охотятся на мышей легендарные эрмитажные коты.

Кстати, самым знаменитым из этих животных считается кот-оракул Ахилл. Ранее он давал прогнозы по поводу матчей Кубка Конфедераций, а в скором времени ему предстоит предсказывать итоги игр ЧМ-2018. Правда, для этого Ахиллу придется вернуть себе спортивную форму – за прошедшую зиму котик сильно прибавил в весе.