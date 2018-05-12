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В Санкт-Петербурге празднуют День эрмитажного кота

15:11, 12 мая, 2018
Евгений Кандаков
15:11, 12 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#Санкт-Петербург\n#коты\n#Эрмитаж\n#праздники\n#экскурсия
Фото: pixabay.com
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В честь такого события экскурсантов пустят в подвалы бывшего Зимнего дворца.  

Санкт-Петербург. В городе на Неве сегодня чествуют хвостатых жителей Эрмитажа. В бывшем Зимнем дворце обитают десятки котов и кошек, и музейные работники посвятили своим любимцам специальный праздник, пишут «Известия»

Открытие состоялось в полдень в Большом дворе здания. В программе праздника - подведение итогов международного творческого конкурса, посвященного виновникам торжества, открытие еще одного конкурса «Мой эрмитажный кот» и работа площадок «Художественная мастерская».   

Также посетители смогут впервые ознакомиться с выставкой фарфоровых фигурок из собрания отдела истории русской культуры Эрмитажа. Кроме того, перед экскурсантами откроются двери подвалов Зимнего дворца, где в большинстве своем живут и охотятся на мышей легендарные эрмитажные коты.   

Кстати, самым знаменитым из этих животных считается кот-оракул Ахилл. Ранее он давал прогнозы по поводу матчей Кубка Конфедераций, а в скором времени ему предстоит предсказывать итоги игр ЧМ-2018. Правда, для этого Ахиллу придется вернуть себе спортивную форму – за прошедшую зиму котик сильно прибавил в весе.

15:11, 12 мая, 2018
Евгений Кандаков
101
0
#Санкт-Петербург\n#коты\n#Эрмитаж\n#праздники\n#экскурсия

 

 

 


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