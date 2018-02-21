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Книга об Ижевске, диета кота Ахилла и платные лифты: что произошло минувшей ночью

08:00, 21 февраля, 2018
Анна Торхова
08:00, 21 февраля, 2018
Анна Торхова
527
0
#интернет\n#Ижевск\n#алкоголь\n#футбол\n#история\n#Удмуртия\n#цены\n#продажи\n#кот\n#заводы\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#пожар\n#лифт
Фото: ТАСС / Ковалев Петр
527
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Рабочий день начинаем с чашечки бодрящего кофе и традиционного обзора новостей от корреспондентов «Сусанина».

Пожар в жилом доме:

В ночь на 21 февраля в деревне Маркелово Сюмсинского района произошел пожар. Загорелся жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Огонь уничтожил дом, веранду и сени. К тушению привлекались 4 единицы техники и 7 человек личного состава.

Презентация книги:

В Ижевске презентуют новую книгу: «История Ижевска. Краткий очерк». Автором стал почетный гражданина города, доктор исторических наук Евгений Шумилов, сообщает пресс-служба Ижевска.

Акцент в книге сделан на уральский город - завод: город металлургов и оружейников, приборостроителей и машиностроителей.

Презентация пройдет 21 февраля в 17:00 в музее Ижевска.

Ахиллова диета:

Популярному жителю Эрмитажа - глухому коту Ахиллу, который будет предсказывать результаты матчей чемпионата мира по футболу в России, придется похудеть. За зиму хвостатый набрал 850 гр, пишет Life.

Чтобы привести себя в форму к мундиалю, коту придется пройти курс упражнений на тренажере – беговом колесе. Кроме того, животное переведут на новое меню.

В преддверии ЧМ-2018, Ахиллу также нужно пройти курсы психологической подготовки. Он будет участвовать в мероприятиях, где много людей, чтобы привыкнуть публике и славе. Так, скоро кот отправится в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Напомним, кот Ахилл ранее стал оракулом Кубка конфедераций.

Онлайн-алкоголь:

По итогам 2017 года онлайн-продажи алкоголя выросли почти в полтора раза и достигли 1,4 млн л. При этом средний чек уменьшился на 21% и составил около 5,7 тыс. рублей, пишут Известия.

Чаще всего алкоголь через интернет покупали секретари и ассистенты руководителей крупных компаний. Основными покупателями стали женщины – 52%. Люди предпочитали заказывать: виски и коньяки (38%), водку, текилу и граппу (31%), тихие и игристые вина (22%).

За год прибыль от таких продаж принесла около 3,2 млрд рублей.

Как отметили специалисты, россияне с низким месячным доходом (до 30 тыс.рублей) традиционно покупали алкоголь в розничном магазине.

Платные лифты:

В Пекине в некоторых жилых домах лифты стали платными. При оплате используется та же технология, что и в общественном транспорте, пишет Лента.

Чтобы попасть в лифт нужно поднести к электронному устройству билет, с которого будет снято 0,2 юаня (1,8 рубля).

По оценке исследователей, в среднем, на оплату лифтов жильцы будут тратить около 100 юаней в месяц (890 рублей).

Первые платные лифты уже появились в старых зданиях на юге города.

08:00, 21 февраля, 2018
Анна Торхова
527
0
#интернет\n#Ижевск\n#алкоголь\n#футбол\n#история\n#Удмуртия\n#цены\n#продажи\n#кот\n#заводы\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#пожар\n#лифт

 

 

 

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