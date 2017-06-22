Кот из Эрмитажа предсказал, кто победит в матче Австралия-Камерун Кубка конфедераций

Животное должно было выбрать для жительства домик с флагом той или иной страны.

Санкт-Петербург. Живущий в музее Эрмитаж кот Ахилл дал прогноз о том, кто победит в футбольном матче Австралия-Камерун второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Как пишет Лента.ру, животное прогнозирует успех сборной Зеленого континента.

В процессе гадания пушистому оракулу необходимо было выбрать для жительства один из двух домиков, над которыми были установлены флаги стран-участниц матча. После недолгих раздумий, Ахилл «проголосовал» за Австралию.

Добавим, встреча сборных Австралии и Камеруна пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, начало в 18:00 по московскому времени. Команды играют в группе В. В первом туре обе они уступили соперникам – Германии и Чили соответственно.