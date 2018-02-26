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Лента «Лед» стала лидером российского проката за минувшие выходные

13:34, 26 февраля, 2018
Александра Бобрович
13:34, 26 февраля, 2018
Александра Бобрович
314
0
#рейтинг\n#кино\n#фильмы\n#актеры\n#деньги\n#знаменитости
Фото: kinopoisk.ru
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Фильм Олега Трофима заработал 401,1 млн рублей.

Москва. Лента «Лед» с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым стала лидером российского проката за минувшие выходные. Как пишет Газета.ру, эксперты собирали данные о кассовых сборах за уикенд с 22 по 25 февраля.  

Так, по данным издания, фильм режиссера Олега Трофима за минувшие четыре дня собрал в прокате 401,1 млн рублей. При этом его общие сборы после выхода на широкие экраны превысили 1 млрд рублей.  

На второй строчке «самых кассовых» расположилась лента «О чем говорят мужчины. Продолжение». Сборы картины с участием «Квартета «И»» составили 204,5 млн рублей.  

При этом замыкает тройку лидеров очередной фильм о супергероях от Marvel – «Черная пантера». Картина о короле вымышленной страны Ваканды Т'Чалле заработала 152,1 млн рублей. При этом его общие сборы после премьеры составили 221,3 млн руб.  

На четвертом и пятом месте находятся фильмы «Ночные игры» и «Рубеж». За минувший уикенд картина Джона Фрэнсиса Дейли и Джонатана М. Голдштейна с Рейчал МакАдамс в главной роли смогла собрать кассу в 76,5 млн рублей, тогда как российская лента с Павлом Прилучным заработала всего 66,5 млн рублей. 

13:34, 26 февраля, 2018
Александра Бобрович
314
0
#рейтинг\n#кино\n#фильмы\n#актеры\n#деньги\n#знаменитости

 

 

 

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