Лента «Лед» стала лидером российского проката за минувшие выходные

Фильм Олега Трофима заработал 401,1 млн рублей.

Москва. Лента «Лед» с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым стала лидером российского проката за минувшие выходные. Как пишет Газета.ру, эксперты собирали данные о кассовых сборах за уикенд с 22 по 25 февраля.

Так, по данным издания, фильм режиссера Олега Трофима за минувшие четыре дня собрал в прокате 401,1 млн рублей. При этом его общие сборы после выхода на широкие экраны превысили 1 млрд рублей.

На второй строчке «самых кассовых» расположилась лента «О чем говорят мужчины. Продолжение». Сборы картины с участием «Квартета «И»» составили 204,5 млн рублей.

При этом замыкает тройку лидеров очередной фильм о супергероях от Marvel – «Черная пантера». Картина о короле вымышленной страны Ваканды Т'Чалле заработала 152,1 млн рублей. При этом его общие сборы после премьеры составили 221,3 млн руб.

На четвертом и пятом месте находятся фильмы «Ночные игры» и «Рубеж». За минувший уикенд картина Джона Фрэнсиса Дейли и Джонатана М. Голдштейна с Рейчал МакАдамс в главной роли смогла собрать кассу в 76,5 млн рублей, тогда как российская лента с Павлом Прилучным заработала всего 66,5 млн рублей.