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      Космонавт Алексей Леонов подарил Третьяковской галерее две картины

      18:45, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:45, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      71
      0
      #космос\n#музеи\n#выставка
      Фото: commons.wikimedia.org
      71
      0

      Торжественная церемония состоялась на выставке «Оттепель» 6 апреля.

      Москва. Государственная Третьяковская галерея приняла в дар картины, которые написал космонавт Алексей Леонов. Праздничное событие состоялось на выставке «Оттепель» 6 апреля, пишет «Газета.Ру».

      Главный хранитель музейных предметов галереи Татьяна Городкова отметила: «Пока в нашем собрании не было картин художника Леонова, и мы с огромной благодарностью этот дар принимаем».

      Она отметила, что изначально музей ожидал всего одну картину, но Леонов решил подарить две. Первая работа называется «Выход в открытый космос. 25.03.1965 год». Она была создана в 2006 году. Вторая картина, на которой изображен космический пейзаж, датирована 2011 годом.

      Церемония передачи картин приурочена к выставке «Оттепель» и к премьере фильма «Время первых».

      18:45, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      71
      0
      #космос\n#музеи\n#выставка
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