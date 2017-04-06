Космонавт Алексей Леонов подарил Третьяковской галерее две картины

Торжественная церемония состоялась на выставке «Оттепель» 6 апреля.

Москва. Государственная Третьяковская галерея приняла в дар картины, которые написал космонавт Алексей Леонов. Праздничное событие состоялось на выставке «Оттепель» 6 апреля, пишет «Газета.Ру».

Главный хранитель музейных предметов галереи Татьяна Городкова отметила: «Пока в нашем собрании не было картин художника Леонова, и мы с огромной благодарностью этот дар принимаем».

Она отметила, что изначально музей ожидал всего одну картину, но Леонов решил подарить две. Первая работа называется «Выход в открытый космос. 25.03.1965 год». Она была создана в 2006 году. Вторая картина, на которой изображен космический пейзаж, датирована 2011 годом.

Церемония передачи картин приурочена к выставке «Оттепель» и к премьере фильма «Время первых».