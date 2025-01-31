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По северу Удмуртии проедет выставка с диорамами о Великой Отечественной войне

16:00, 31 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
По северу Удмуртии проедет выставка с диорамами о Великой Отечественной войне
16:00, 31 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
109
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#Глазов\n#Удмуртия\n#выставка
Источник фото: Пресс-служба главы и правительства региона
109
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Диорамы принадлежат одному из сотрудников музея-заповедника «Иднакар».

Глазов. Удмуртия. В северных районах Удмуртии можно увидеть диорамы, посвящённые боевым эпизодам Великой Отечественной войны. К юбилею Победы музей-заповедник «Иднакар» подготовил передвижную выставку под названием «Стражи Отечества. Великая Отечественная» (6+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона. 

Основу выставки составляет частная коллекция военной миниатюры, принадлежащая одному из сотрудников музея. Элементы миниатюр объединены в восемь диорам, которые иллюстрируют как известные, так и малоизученные события Великой Отечественной войны.

Выставка посетит школы Глазова и северные районы Удмуртии.

«80-летие Победы — это знаковая дата, которая навсегда останется в памяти нашего народа. Мы не могли обойти ее стороной. Сегодня особенно важно донести до подрастающего поколения правду о событиях Великой Отечественной войны. Наша выставка позволяет каждому школьнику увидеть эти события в деталях. Экспозиция создавалась командой музея-заповедника «Иднакар», и каждый из нас вложил в нее частицу памяти о своих родных, сражавшихся за Родину, а также чувство уважения и гордости за тех, кто ценой своей жизни остановил фашизм и подарил нам мирное будущее», — рассказала директор музея-заповедника «Иднакар» Ольга Арекеева.

Отметим, что передвижная выставка функционирует с 2024 года. Ее первоначальная версия была посвящена ключевым моментам военной истории России — от времен Александра Невского до Великой Отечественной войны. В честь 80-летия Победы экспозиция была переработана и дополнена шестью новыми выставочными комплексами, посвященными подвигам героев Великой Отечественной войны. Теперь выставка полностью сосредоточена на сражениях и победоносных операциях того времени.

16:00, 31 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
109
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#выставка