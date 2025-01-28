Архив УФСБ по Удмуртии предоставил документы для выставки, посвящённой Великой Отечественной войне

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 28 января в 14:00 откроется выставка «Удмуртия. Здесь ковалась Победа! 1941-1945 гг.» (6+). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Выставка посвящена формированию на территории Удмуртии воинских подразделений, эвакуации населения и предприятий из прифронтовой зоны, работе эвакогоспиталей и участию местных жителей в Сталинградской битве.

Документы для выставки предоставили Центральный госархив Удмуртии, Государственный архив общественно-политической истории, архив УФСБ по региону, а также муниципальные архивы.