Ижевск. Удмуртия. 3 апреля в «Библиотеке Путешествий» на улице Труда, 50 открылась выставка «Черты городского образа» (0+). На ней представлены фотопортреты советских знаменитостей, сделанные в ателье Ахата Хисамутдинова. Мастеру 3 апреля исполнилось бы 80 лет. На открытии побывал корреспондент «Сусанина».

Ахат Хисамутдинов – основатель Союза фотографов Ижевска. Он работал личным фотографом Михаила Калашникова, штатным фотограф фильма «Тени Алангасара», а также являлся профессор фотографии.

Долгие годы напротив здания современной администрации города работа фотостудия Хисамутдинова, которая была одной из самых больших в России. Помимо простых горожан в ней бывали и знаменитости, как республиканского, так и всесоюзного масштаба. В память о тех визитах осталось множество профессиональных и стильных снимков.



Так, на выставке, открывшейся в филиале «Библиотеке Путешествий», представлены фотопортреты советского актёра Ролана Быкова, певца Александра Градского, удмуртского поэта Флора Васильева, лыжницы Галины Кулаковой и других.



Ролан Быков и Александр Градский. 1970-е годы

Источник фото: архив Руслана Хисамутдинова





Выставка работает до 13 апреля. Вход свободный.

Режим работы: вт-сб с 10:00 до 21:00; вс с 10:00 до 20:00; пн — выходной.

Также ранее на «Сусанине» выходил материал про историю фотографии в Ижевске. В статье рассказывается и о вкладе Ахата Хисамутдинова в культуру светописи.