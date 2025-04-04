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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске открылась выставка к 80-летию фотографа Ахата Хисамутдинова

10:31, 04 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске открылась выставка к 80-летию фотографа Ахата Хисамутдинова
10:31, 04 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
10
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#фотография\n#выставка
Источник фото: архив Руслана Хисамутдинова
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В экспозиции представлены фотопортреты известных людей, сделанные в ателье мастера.

Ижевск. Удмуртия. 3 апреля в «Библиотеке Путешествий» на улице Труда, 50 открылась выставка «Черты городского образа» (0+). На ней представлены фотопортреты советских знаменитостей, сделанные в ателье Ахата Хисамутдинова. Мастеру 3 апреля исполнилось бы 80 лет. На открытии побывал корреспондент «Сусанина».

Ахат Хисамутдинов – основатель Союза фотографов Ижевска. Он работал личным фотографом Михаила Калашникова, штатным фотограф фильма «Тени Алангасара», а также являлся профессор фотографии.

Долгие годы напротив здания современной администрации города работа фотостудия Хисамутдинова, которая была одной из самых больших в России. Помимо простых горожан в ней бывали и знаменитости, как республиканского, так и всесоюзного масштаба. В память о тех визитах осталось множество профессиональных и стильных снимков.

Так, на выставке, открывшейся в филиале «Библиотеке Путешествий», представлены фотопортреты советского актёра Ролана Быкова, певца Александра Градского, удмуртского поэта Флора Васильева, лыжницы Галины Кулаковой и других.

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Ролан Быков и Александр Градский. 1970-е годы
Источник фото: архив Руслана Хисамутдинова


Выставка работает до 13 апреля. Вход свободный. 

Режим работы: вт-сб с 10:00 до 21:00; вс с 10:00 до 20:00; пн — выходной.

Также ранее на «Сусанине» выходил материал про историю фотографии в Ижевске. В статье рассказывается и о вкладе Ахата Хисамутдинова в культуру светописи.

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10:31, 04 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
10
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фотография\n#выставка