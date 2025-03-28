Посетители смогут узнать о деятельности парламента в разные годы и увидеть много фотографий.
Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска организовали выставку, посвящённую 30-летию Государственного совета Удмуртии (0+). Об этом сообщает пресс-служба Госсовета региона.
На 30 уличных стендах разместили фотографии и документы, которые показывают работу законодательного органа с первого созыва и до настоящего момента. Снимки отражают условия и приоритеты работы каждого из семи созывов Госсовета, события парламентской деятельности и ключевые мероприятия.
Также граждане смогут прочитать, как в регионе практически с нуля формировалась законодательная база, которая стала основой для многих социально-экономических преобразований.
Помимо этого, все желающие смогут узнать о ключевых направлениях работы современного Госсовета и о его новых формах деятельности.
Напомним, что 26 марта Госсовет Удмуртии отметил 30-летний юбилей.
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