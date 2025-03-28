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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В честь 30-летия Госсовета Удмуртии на Центральной площади Ижевска открылась выставка

14:05, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В честь 30-летия Госсовета Удмуртии на Центральной площади Ижевска открылась выставка
14:05, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
88
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет\n#выставка
Источник фото: Госсовет Удмуртии
88
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Посетители смогут узнать о деятельности парламента в разные годы и увидеть много фотографий.

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска организовали выставку, посвящённую 30-летию Государственного совета Удмуртии (0+). Об этом сообщает пресс-служба Госсовета региона. 

На 30 уличных стендах разместили фотографии и документы, которые показывают работу законодательного органа с первого созыва и до настоящего момента. Снимки отражают условия и приоритеты работы каждого из семи созывов Госсовета, события парламентской деятельности и ключевые мероприятия. 

Также граждане смогут прочитать, как в регионе практически с нуля формировалась законодательная база, которая стала основой для многих социально-экономических преобразований. 

Помимо этого, все желающие смогут узнать о ключевых направлениях работы современного Госсовета и о его новых формах деятельности. 

Напомним, что 26 марта Госсовет Удмуртии отметил 30-летний юбилей

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14:05, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
88
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет\n#выставка