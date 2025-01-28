В Сквере Победы Ижевска открылась посвящённая Великой Отечественной войне выставка

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло торжественное открытие выставки «Удмуртия. Здесь ковалась Победа! 1941-1945 гг.» (6+). Мероприятие посетил корреспондент «Сусанина».

Открытие состоялось 28 января в 14:00 в Сквере Победы. Сотрудники архивов презентовали архивную выставку, состоящую из ряда стендов на тему начального периода Великой Отечественной войны, в том числе Сталинградской битвы и блокады Ленинграда.

«Данная экспозиция представлена на десяти планшетах. Мы специально выбрали оборудование для общественных пространств, чтобы каждый житель и гость нашей республики мог посетить выставку в любое удобное время. Предполагается, что выставка будет демонстрироваться в течение всего юбилейного года», — рассказала председатель Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртии Марина Кондратьева. Она отметила, что экспозицию планируют расширить в апреле и июле 2025 года.

В выставке поучаствовали несколько архивов — Центральный государственный архив Удмуртии, Государственный архив общественно-политической истории и архив УФСБ по республике. Отмечается, что архивы, помимо прочих, представили рассекреченные документы — например, выписку из постановления Совета по эвакуации от 14 октября 1941 года (ЦГА УР).

После открытия выставки для горожан, в том числе школьников, организовали обзорную экскурсию.