Ижевск. Удмуртия. За 80 дней до празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Нацбиблиотеке Удмуртии откроют книжную выставку «Путь к Великой Победе» (18+). Об этом сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев на своей странице «ВКонтакте».

Экспозиция будет состоять из фронтовых писем, книг, газет, альбомов, открыток, грампластинок и других исторических материалов из фондов библиотеки. Каждый читальный зал будет посвящён отдельному этапу войны.

«В течение дня посетители также смогут получить бесплатную консультацию в рамках проекта «Поиск солдата». Здесь каждый желающий сможет узнать информацию о судьбе своих родственников – участников Великой Отечественной войны, местах их службы, наградах и захоронениях», — говорится в сообщении.

Кроме того, на выставке презентуют проекты Национальной библиотеки, посвящённые увековечиванию памяти о войне. В течение дня гости смогут посетить тематические площадки, лекции, мастер-классы и интерактивные занятия. Завершится открытие выставки показом фильма «Летят журавли» в виртуальном концертном зале.