В музее Лудорвай в Удмуртии открылась выставка национального нижнего белья

Завьялово. Удмуртия. В удмуртском музее Лудорвай в Завьяловском районе открылась выставка национального нижнего белья (18+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Проект «Своя рубаха ближе к телу» представляет образцы одежды в нескольких аспектах — гендерном, возрастном, национальном, историческом и функциональном.

«Здесь можно увидеть удобную одежду для сна и вышитые узорами нагрудники женщин различных национальностей, исподние рубахи, поверх которых надевались сарафаны и фартуки, и вошедшие в обиход в советские годы трусы-семейники и майки «алкоголички», — рассказали сотрудники музея.

Выставка доступна до 23 февраля, вход свободный. Кроме того, 26 января здесь пройдут бесплатные кураторские экскурсии от автора выставки.