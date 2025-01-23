Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

В музее Лудорвай в Удмуртии открылась выставка национального нижнего белья

14:00, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В музее Лудорвай в Удмуртии открылась выставка национального нижнего белья
14:00, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
295
0
#Завьяловский район\n#Лудорвай\n#выставка
Источник фото: Музей Лудорвай
295
0

Гости смогут увидеть вышитые узорами нагрудники женщин, исподние рубахи и другие вещи.

Завьялово. Удмуртия. В удмуртском музее Лудорвай в Завьяловском районе открылась выставка национального нижнего белья (18+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Проект «Своя рубаха ближе к телу» представляет образцы одежды в нескольких аспектах — гендерном, возрастном, национальном, историческом и функциональном.

«Здесь можно увидеть удобную одежду для сна и вышитые узорами нагрудники женщин различных национальностей, исподние рубахи, поверх которых надевались сарафаны и фартуки, и вошедшие в обиход в советские годы трусы-семейники и майки «алкоголички», — рассказали сотрудники музея.

Выставка доступна до 23 февраля, вход свободный. Кроме того, 26 января здесь пройдут бесплатные кураторские экскурсии от автора выставки.  

14:00, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
295
0
#Завьяловский район\n#Лудорвай\n#выставка