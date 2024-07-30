Перебои с товарами в магазинах «Пятерочка» объяснили недостатком мигрантов

Москва. Недостаток товаров в магазинах «Пятерочка» вызван массовым отъездом из России гастарбайтеров из стран СНГ. Это привело к недостатку работников на распределительном центре в Ярославской области, пишет Лента.ру со ссылкой на РБК.

Такое объяснение возникшим проблемам дали в руководстве владельца торговой сети, X5 Group. В компании заверили, что грузчиков срочно нанимают в соседних регионах, принимаются другие меры для пополнения ассортимента в магазинах. В ближайшее время трудности будут преодолены, заявили в X5 Group.

Ранее в магазинах «Пятерочка» Ярославля, Рыбинска, Коврова и ряда городов Ивановской и Костромской областей наметился недостаток хлеба, круп, муки, а также бутилированной воды.