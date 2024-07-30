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Перебои с товарами в магазинах «Пятерочка» объяснили недостатком мигрантов

18:01, 30 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Перебои с товарами в магазинах «Пятерочка» объяснили недостатком мигрантов
18:01, 30 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#торговля\n#бизнес\n#экономика\n#продовольствие\n#магазины\n#мигранты
Фото: pxhere.com
104
0

Работников не хватает на распределительном центре в Ярославской области.

Москва. Недостаток товаров в магазинах «Пятерочка» вызван массовым отъездом из России гастарбайтеров из стран СНГ. Это привело к недостатку работников на распределительном центре в Ярославской области, пишет Лента.ру со ссылкой на РБК.

Такое объяснение возникшим проблемам дали в руководстве владельца торговой сети, X5 Group. В компании заверили, что грузчиков срочно нанимают в соседних регионах, принимаются другие меры для пополнения ассортимента в магазинах. В ближайшее время трудности будут преодолены, заявили в X5 Group.

Ранее в магазинах «Пятерочка» Ярославля, Рыбинска, Коврова и ряда городов Ивановской и Костромской областей наметился недостаток хлеба, круп, муки, а также бутилированной воды. 

18:01, 30 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#торговля\n#бизнес\n#экономика\n#продовольствие\n#магазины\n#мигранты