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Коронавирус заставил российских пенсионеров познакомиться с интернет-торговлей

13:49, 17 сентября, 2021
Евгений Кандаков
Коронавирус заставил российских пенсионеров познакомиться с интернет-торговлей
13:49, 17 сентября, 2021
Евгений Кандаков
602
0
#интернет\n#торговля\n#покупатели\n#Россия\n#покупки\n#пенсионеры
Фото: pixabay.com
602
0

В 2021 году расходы на покупки в сети у данной категории населения заметно возросли.

Москва. Пенсионеры в России начали осваивать онлайн-покупки. Об это пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

По данным проведенного одним из банков исследования, с января по август 2021 года у лиц старше 60 лет средний размер чека на покупку в интернете оказался на 87% выше, чем в обычных магазинах - 2 078 рублей против 1 112 рублей.

Кроме того, российские пенсионеры стали чаще делать покупки в интернет-магазинах с помощью банковских карт. Данный показатель вырос в среднем до 2 в месяц — при 1,7 годом ранее.

При этом пожилые мужчины покупают в сети чаще, чем женщины — 54% против 46%. В то же время в целом пенсионерки оставляют в онлайн-магазинах более крупные суммы. Однако средняя стоимость покупки онлайн по картам у мужчин старшего возраста выше — 2 322 рубля против 1 853 рублей у женщин, сообщает банк.

Рост интереса к интернет-торговле у пожилых россиян авторы исследования объясняют требованиями самоизоляции в период пандемии коронавируса.

13:49, 17 сентября, 2021
Евгений Кандаков
602
0
#интернет\n#торговля\n#покупатели\n#Россия\n#покупки\n#пенсионеры
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