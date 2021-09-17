Коронавирус заставил российских пенсионеров познакомиться с интернет-торговлей

В 2021 году расходы на покупки в сети у данной категории населения заметно возросли.



Москва. Пенсионеры в России начали осваивать онлайн-покупки. Об это пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

По данным проведенного одним из банков исследования, с января по август 2021 года у лиц старше 60 лет средний размер чека на покупку в интернете оказался на 87% выше, чем в обычных магазинах - 2 078 рублей против 1 112 рублей.

Кроме того, российские пенсионеры стали чаще делать покупки в интернет-магазинах с помощью банковских карт. Данный показатель вырос в среднем до 2 в месяц — при 1,7 годом ранее.

При этом пожилые мужчины покупают в сети чаще, чем женщины — 54% против 46%. В то же время в целом пенсионерки оставляют в онлайн-магазинах более крупные суммы. Однако средняя стоимость покупки онлайн по картам у мужчин старшего возраста выше — 2 322 рубля против 1 853 рублей у женщин, сообщает банк.

Рост интереса к интернет-торговле у пожилых россиян авторы исследования объясняют требованиями самоизоляции в период пандемии коронавируса.