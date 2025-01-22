Сотрудника противопожарной службы Удмуртии наградили медалью за спасение человека

Под его руководством удалось спасти 7 туристов, застрявших на реке Чепца.
Ижевск. Удмуртия. Медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах» вручили работнику пожарной охраны Удмуртии. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии.
Награду получил начальник караула пожарно-спасательной части №33 посёлка Кез Государственной противопожарной службы республики Александр Наговицын.
30 апреля 2024 года он вместе с коллегами выехал на вызов. Вблизи села Полом на реке Чепца около бывшей Октябрьской ГЭС в водовороте застряла группа туристов на катамаране. Под руководством Александра Наговицына пожарные зафиксировали катамаран верёвкой и с помощью спасательного круга доставили людей на берег. Никому из туристов не потребовалась помощь врачей.
Таким образом, благодаря смелым и решительным действиям Александра Наговицына и личного состава были спасены пять мужчин и две женщины.