Ульяновск. Ульяновская область. Сборная Удмуртии по морскому многоборью оказалась на первом месте в командном зачёте на Первенстве России (18+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

Соревнования прошли в Ульяновске. В течение трёх дней 6 девушек из Удмуртии показывали, на что способны в плавании, стрельбе и беге. В результате в командном зачёте спортсмены из Ижевска набрали 11 259 очков и взяли золото.

«Это значимое достижение, особенно, учитывая, что в этом году рекордное количество участников», — прокомментировал Денис Парахин.

На втором месте оказалась команда из Ульяновска с 10 810 очками, а бронзу завоевали участники из Саратова, набравшие 10 576 очков.

Также ижевчанка Мария Проничева выиграла золотую медаль в личном первенстве.