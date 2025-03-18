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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Сборная Удмуртии взяла золото в командном зачёте на Первенстве России по морскому многоборью

17:04, 18 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Сборная Удмуртии взяла золото в командном зачёте на Первенстве России по морскому многоборью
17:04, 18 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
64
0
#Удмуртия\n#спорт\n#медали\n#победа
Источник фото: vk.com/denisparakhin
64
0

Девушки набрали более 11 тыс. очков.

Ульяновск. Ульяновская область. Сборная Удмуртии по морскому многоборью оказалась на первом месте в командном зачёте на Первенстве России (18+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр спорта Удмуртии Денис Парахин. 

Соревнования прошли в Ульяновске. В течение трёх дней 6 девушек из Удмуртии показывали, на что способны в плавании, стрельбе и беге. В результате в командном зачёте спортсмены из Ижевска набрали 11 259 очков и взяли золото. 

«Это значимое достижение, особенно, учитывая, что в этом году рекордное количество участников», — прокомментировал Денис Парахин. 

На втором месте оказалась команда из Ульяновска с 10 810 очками, а бронзу завоевали участники из Саратова, набравшие 10 576 очков. 

Также ижевчанка Мария Проничева выиграла золотую медаль в личном первенстве. 

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17:04, 18 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
64
0
#Удмуртия\n#спорт\n#медали\n#победа