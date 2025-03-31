Он опередил соперников из Мордовии.
Саранск. Республика Мордовия. Спортсмен из Сарапула стал победителем второго этапа Кубка России по BMX (18+). Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта России.
Состязания прошли с 26 по 30 марта в Саранске. По итогам заездов золото досталось гонщику из Удмуртии Александру Казанцеву.
«Наконец-то долгожданная победа. Сезон 2025 начался очень неплохо, первый кубок — занял второе место, второй кубок России — наконец-то удалось одержать победу впервые за 3-4 года нахождения в элите», — прокомментировал спортсмен.
Серебро и бронзу взяли участники из Республики Мордовия — Сергей Паряев и Владислав Неяскин.
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