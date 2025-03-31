Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
2024 год: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова продолжает реализацию благотворительных программ БФ «САФМАР» в Удмуртии Лонгрид Спартакиада «КОМОС ГРУПП»: победа – это работа Лонгрид В оркестре с детства Лонгрид

Сарапульский спортсмен стал чемпионом второго этапа Кубка России по BMX

09:40, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Сарапульский спортсмен стал чемпионом второго этапа Кубка России по BMX
09:40, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
744
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#спорт\n#медали\n#победа
Источник фото: администрация Сарапула
744
0

Он опередил соперников из Мордовии.

Саранск. Республика Мордовия. Спортсмен из Сарапула стал победителем второго этапа Кубка России по BMX (18+). Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта России.

Состязания прошли с 26 по 30 марта в Саранске. По итогам заездов золото досталось гонщику из Удмуртии Александру Казанцеву. 

«Наконец-то долгожданная победа. Сезон 2025 начался очень неплохо, первый кубок — занял второе место, второй кубок России — наконец-то удалось одержать победу впервые за 3-4 года нахождения в элите», — прокомментировал спортсмен. 

Серебро и бронзу взяли участники из Республики Мордовия — Сергей Паряев и Владислав Неяскин. 

 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

09:40, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
744
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#спорт\n#медали\n#победа