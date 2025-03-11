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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Две медали завоевала Надежда Пушпашева из Удмуртии на международных соревнованиях

08:30, 11 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Две медали завоевала Надежда Пушпашева из Удмуртии на международных соревнованиях
08:30, 11 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
46
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#соревнования\n#медали
Источник фото: Денис Парахин
46
0

Она заняла призовые места в личном зачёте и в смешанных парах.

Воткинск. Удмуртия. Параспортсменка из Воткинска Надежда Пушпашева завоевала две бронзовые медали на международных соревнованиях по настольному теннису. Об этом сообщил министр спорта республики Денис Парахин на своей странице «ВКонтакте».

На «ITTF World Para Future Lignano 2025» (0+) заслуженный мастер спорта завоевала одну медаль в личном зачёте, а вторую — в смешанных парах.

Всего российская паралимпийская команда завоевала на этих соревнованиях 11 медалей.

Напомним, ранее Надежда Пушпашева взяла золото на Кубке России по настольному теннису лиц с ПОДА.

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08:30, 11 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
46
0
#соревнования\n#медали