Воткинск. Удмуртия. Параспортсменка из Воткинска Надежда Пушпашева завоевала две бронзовые медали на международных соревнованиях по настольному теннису. Об этом сообщил министр спорта республики Денис Парахин на своей странице «ВКонтакте».

На «ITTF World Para Future Lignano 2025» (0+) заслуженный мастер спорта завоевала одну медаль в личном зачёте, а вторую — в смешанных парах.

Всего российская паралимпийская команда завоевала на этих соревнованиях 11 медалей.

Напомним, ранее Надежда Пушпашева взяла золото на Кубке России по настольному теннису лиц с ПОДА.