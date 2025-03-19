Барнаул. Алтайский край. Команда из Удмуртии заняла второе место в общекомандном зачёте на XII Всероссийских сельских зимних спортивных играх (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В соревнованиях в Алтайском крае участвовали около 600 жителей 37 регионов России. В делегацию Удмуртии вошли 17 спортсменов из Вавожского, Дебёсского, Игринского, Кизнерского, Сарапульского, Сюмсинского и Юкаменского районов.

Семьи Чучалиных из Вавожского района и Каракуловых из Дебёсского района стали призёрами в соревновании семей. Они заняли первое и второе место соответственно.

В полиатлоне команда из Удмуртии оказалась лучшей. В личном зачёте первое место взяла жительница Юкаменского района Любовь Злобина, а на втором месте оказался её муж Николай Злобин. Бронзу завоевал Иван Чухланцев из Сарапульского района.

«К своей дисциплине я готовилась основательно, была нацелена только на призовое место. Удалось победить, несмотря на то, что основная соперница была моложе. Считаю, что наша команда самая сильная и дружная» — рассказала Любовь Злобина.

В шашках жители Юкаменского района Наталья Ичетовкина и Дмитрий Будин взяли бронзу.

В командном зачёте троеборья дояров сборная Удмуртии оказалась на третьем месте. В личном зачёте серебро досталось Михаилу Якимову из Сюмсинского района.

«Все большие молодцы, вложили много труда. Команда всегда выступает хорошо — от этого гордость берёт», — прокомментировала участница троеборья дояров Карина Зямбаева.