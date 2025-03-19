Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

Сборная Удмуртии взяла серебро в командном зачёте на Всероссийских сельских зимних спортивных играх

17:35, 19 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Сборная Удмуртии взяла серебро в командном зачёте на Всероссийских сельских зимних спортивных играх
17:35, 19 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
24
0
#Удмуртия\n#Алтай\n#соревнования\n#медали
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
24
0

Спортсмены собрали россыпь медалей от бронзы до золота.

Барнаул. Алтайский край. Команда из Удмуртии заняла второе место в общекомандном зачёте на XII Всероссийских сельских зимних спортивных играх (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

В соревнованиях в Алтайском крае участвовали около 600 жителей 37 регионов России. В делегацию Удмуртии вошли 17 спортсменов из Вавожского, Дебёсского, Игринского, Кизнерского, Сарапульского, Сюмсинского и Юкаменского районов. 

Семьи Чучалиных из Вавожского района и Каракуловых из Дебёсского района стали призёрами в соревновании семей. Они заняли первое и второе место соответственно. 

В полиатлоне команда из Удмуртии оказалась лучшей. В личном зачёте первое место взяла жительница Юкаменского района Любовь Злобина, а на втором месте оказался её муж Николай Злобин. Бронзу завоевал Иван Чухланцев из Сарапульского района.

«К своей дисциплине я готовилась основательно, была нацелена только на призовое место. Удалось победить, несмотря на то, что основная соперница была моложе. Считаю, что наша команда самая сильная и дружная» — рассказала Любовь Злобина.

В шашках жители Юкаменского района Наталья Ичетовкина и Дмитрий Будин взяли бронзу. 

В командном зачёте троеборья дояров сборная Удмуртии оказалась на третьем месте. В личном зачёте серебро досталось Михаилу Якимову из Сюмсинского района. 

«Все большие молодцы, вложили много труда. Команда всегда выступает хорошо — от этого гордость берёт», — прокомментировала участница троеборья дояров Карина Зямбаева. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

17:35, 19 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
24
0
#Удмуртия\n#Алтай\n#соревнования\n#медали