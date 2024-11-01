Команда Удмуртии взяла золото и серебро в финале «Абилимпикса»

Москва. Сборная Удмуртии завоевала две медали во время финала Национального чемпионата «Абилимпикс – 2024» (6+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Финал соревнований по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья прошёл с 26 по 29 октября в Москве. Он собрал тысячи конкурсантов из 73 регионов России и 8 стран. Участники состязались в 50 основных и 12 международных компетенциях. Их умения оценивали 276 экспертов.

Удмуртию в финале представляли четыре победителя регионального этапа — три школьника и один студент, а также три специалиста, являющиеся участниками СВО. Все 4 дня они демонстрировали свои знания и навыки в компетенциях: «Банковское дело», «Торговое дело», «Гончарное дело», «Графический дизайн», «Столярное дело» и «Дизайн персонажей/анимация».

В результате студентка Индустриального техникума имени Евгения Драгунова Анастасия Водопьянова взяла золото в компетенции «Банковское дело». А ученица школы №39 Ижевска Анна Васильева завоевала серебряную медаль в компетенции «Графический дизайн». Помимо наград девушкам вручили сертификаты на получение дополнительного профессионального образования и покупку технических средств реабилитации.

Также во время чемпионата пять конкурсантов из Удмуртии провели мастер-класс по компетенции «Приготовление кыстыбый».

Отмечается, что в 2024 году Удмуртия впервые принимала участников отборочного этапа чемпионата. В регион приехали конкурсанты из 19 регионов России, чтобы показать себя в 10 компетенциях. На церемонии награждения республика была отмечена кубком за организацию и проведение соревнований на высоком уровне.